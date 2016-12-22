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Лавров рассказал о вреде санкций для реализации минских соглашений
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Лавров рассказал о вреде санкций для реализации минских соглашений
Политика, 15:58
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Лавров рассказал о вреде санкций для реализации минских соглашений
Глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил Евросоюз в провоцировании Украины на саботирование минских соглашений. Об этом министр заявил в ходе пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези
Энцо Моаверо-Миланези и Сергей Лавров (слева направо) (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В Евросоюзе продолжают увязывать снятие с России санкций с выполнением минских соглашений, что мотивирует Киев на саботирование договоренностей, так как это позволяет усилить давление на Россию, заявил глава МИДа Сергей Лавров. В то же время ЕС до сих пор отказывался воздействовать на Киев, чтобы тот начал выполнять свои обязательства, посетовал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой в Москве. Трансляцию пресс-конференции вел сайт МИДа.

При этом Лавров подчеркнул: политика санкций против России ведет к экономическим потерям для обеих сторон и не соответствует «коренным, глубинным» интересам самих европейских стран и базирующихся в них компаний. По мнению российского министра, это понимает ряд европейских правительств, в том числе итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. В будущем готовность развивать диалог с Москвой могут продемонстрировать и другие европейские столицы, выразил надежду Лавров. «Мы действуем прагматично и думаем, что жизнь свое возьмет», — сказал он.

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези в ответ заявил, что снятие санкций с России остается целью его страны. В то же время итальянский дипломат напомнил, что штрафные меры были приняты на уровне ЕС и были связаны с попытками защитить международное право. «Мы понимаем, что этот процесс непростой», — констатировал Моаверо-Миланези, говоря о возможности снятия санкций с Москвы.

Несмотря на существующие сложности, диалог России и Евросоюза развивается, заверил Лавров. Среди наиболее приоритетных направлений сотрудничества Москвы и европейских столиц министр выделил борьбу с терроризмом, транснациональной преступностью и наркотрафиком, а также энергетическое партнерство. В ближайшем будущем Россия и Италия намерены наращивать взаимодействие в сфере науки и образования, добавил Лавров.

В ходе пресс-конференции Лавров и Моаверо-Миланези заявили, что одной из тем их дискуссий стал вопрос урегулирования ситуации в Ливии. Российский министр сказал, что Москва намерена развивать диалог со всеми политическими игроками в стране.

Моаверо-Миланези рассказал о намерениях итальянских властей организовать конференцию по ливийскому урегулированию в Палермо. В ней должно быть задействовано максимальное число участников, заинтересованных в реализации мирного процесса, дата начала дискуссий намечена на 12 ноября. «Мы пригласили для участия российского президента (Владимира Путина. — РБК) и руководителей других держав», — рассказал Моаверо-Миланези. Цель конференции — обговорить этапы мирного процесса, отметил дипломат.

Лавров ответил, что Россия получила приглашение только 6 октября и все еще изучает инициативу. Уровень представительства России на конференции будет анонсирован позднее, уточнил он.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: санкции ЕС , Сергей Лавров , Украина , Украина-ЕС , Минские соглашения
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