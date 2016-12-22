Цену на газ для населения Украины повысят в три этапа до 2020 года

Правительство Украины в три этапа повысит цену на газ в стране в период с ноября 2018 по май 2020 года, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.
Согласно приложениям к документу, первый из этапов начнется 1 ноября 2019 года. Рост составит 23,5%. Следующее повышение цены на газ произойдет с 1 мая по 31 декабря 2019 года, а третье с 1 января по 1 мая 2020 года.
О том, что с 1 ноября цена на газ для украинских потребителей возрастет на 23,5%, стало известно 19 октября. Это было сделано под давлением Международного валютного фонда (МВФ) в обмен на достигнутое в тот же день соглашение о предоставлении стране $3,9 млрд кредита. Изначально МВФ настаивал на повышении цены на 60%, а власти Украины допускали общий ее рост до 70%.
Президент Украины Петр Порошенко извинился перед гражданами страны за меры экономии, которые пришлось предпринять ради предоставления кредита МВФ.
МВФ одобрил четырехлетнюю программу помощи Украине в 2015 году. Общая сумма должна составить $17,5 млрд. Предыдущий транш в размере $1 млрд был получен Киевом в сентябре 2017 года.