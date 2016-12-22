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В МИД Украины назвали последствия разрыва соглашения об Азовском море
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В МИД Украины назвали последствия разрыва соглашения об Азовском море
Политика, 04:16
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В МИД Украины назвали последствия разрыва соглашения об Азовском море

Киев «ничего не получит» в случае денонсации российско-украинского договора об Азовском море, кроме территориального спора с Россией, заявила замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире телеканала ICTV, передает агентство «УНIАН».

«С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит. Мы можем получить новый территориальный спор с Российской Федерацией по делимитации Азовского моря», — сказала она.

По мнению Зеркаль, соглашение об Азовском море противоречит конвенции ООН о морском праве. В Киеве ждут, что Международный трибунал ООН по морскому праву рассмотрит данный вопрос и вынесет свое решение уже в следующем году, добавила замглавы МИД Украины.

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В Верховной раде предложили разорвать соглашение с Россией об Азовском море на фоне обострившейся ситуации в регионе. В марте украинские пограничники задержали российское судно «Норд», капитана и экипаж позже обвинили в нарушении порядка пересечения границы. Позже сообщалось, что российские пограничники стали более тщательно проверять украинские суда, следующие через Азовское море и Керченский пролив.

В сентябре глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Киеве намерены пересмотреть все договоры с Россией, включая соглашение по Азову. «Но когда мы прекратим его действие — это другой вопрос», -сказал министр.

 

Теги: Азовское море , МИД Украины
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