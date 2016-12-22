Путин заявил о готовности России к новой военной операции в Идлибе

Соглашение о деэскалации в Идлибе Россия расценивает как временное, заявил российский президент. Если боевики продолжат свои нападения, российские военные подключатся к действиям сирийской армии по ликвидации идлибского котла

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Россия готова оказать «действенную поддержку» сирийской армии в ликвидации боевиков в Идлибе. Об этом заявил Владимир Путин по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле, трансляцию выступления вело «РИА Новости».

«Сами сирийцы должны решить будущее своей страны», — подчеркнул Путин. Для этого нужно обеспечить все необходимые меры для урегулирования в стране, заявил он. «В первую очередь необходимо обеспечить запуск конституционного комитета в Женеве», — подчеркнул российский президент. При этом он отметил, что эта структура должна учитывать итоги в том числе и переговоров в Сочи.

Путин отметил, что соглашение по зоне деэскалации в Идлибе было временным, и Москва ожидает от Анкары скорейшего вывода из Сирии всех вооруженных группировок. В том же случае, если боевики в идлибской зоне деэскалации продолжат свои нападения, подчеркнул российский президент, Россия будет готова «оказать действенную поддержку» сирийской армии в ликвидации этого очага конфликта. «В случае, если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи, будут совершать вооруженные провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы», — заявил Путин.

Вместе с тем против военной операции в Идлибе выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отметил, что необходимо разделять борьбу с оппозицией и террористами в Сирии. «Несомненно, что военная операции сирийского режима будет неприемлема в случае идлибского вопроса. Это приведет к новой волне беженцев и к тому, что террористы ускользнут в другие страны», — сказал он.

Саммит в Стамбуле с участием лидеров России, Турции, Германии и Франции был первой встречей в таком формате. Инициатором его создания стал президент Турции Реджеп Эрдоган. Впервые он заявил о намерении встретиться в новом формате в конце июля, согласования шли долго и завершились только на прошлой неделе, когда было официально объявлено о проведении саммита в Стамбуле.

В центре обсуждения должно быть исполнение российско-турецкого соглашения по Идлибу и продолжение политического процесса, анонсировал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. О том, что эти темы в центре переговоров, говорил и французский чиновник агентству Bloomberg.

Предложенный турецкой стороной формат встречи довольно «необычный», констатировал в беседе с РБК источник в МИДе Франции. В то же время президент Эмманюэль Макрон высказал заинтересованность в участии в форуме — с тем лишь условием, что до начала дискуссий в Идлибе не начнутся боевые действия, рассказал он. Об этом же говорил собеседник Bloomberg.

В Париже вздохнули с облегчением после соглашения России и Турции по Идлибу, позволившего избежать конфликта в регионе в краткосрочной перспективе, продолжил собеседник РБК: «Теперь наша цель — сделать все возможное, чтобы сохранить эту стабильность в долгосрочной перспективе». По словам дипломатического источника, Франция заинтересована в достижении безопасности в Сирии и стабилизации там гуманитарной ситуации. «Президент Макрон и премьер Филип — политики, которые нацелены на результат, они находятся в регулярном контакте с турецкой и российской сторонами», — рассказал РБК французский дипломат.

Соглашения по урегулированию кризиса в сирийской провинции Идлиб Путин и Эрдоган достигли на саммите в Сочи 17 сентября. Оно предполагает создание буферной зоны по границе провинции и отвод тяжелых вооружений. Сирийские вооруженные группы в провинции к 10 октября, как и было намечено, отвели тяжелое оружие из демилитаризованной зоны, сообщило турецкое Миноброны.

Европейцы должны настаивать на выполнении условий идлибского соглашения и на том, что любая вооруженная операция на этой территории поставит под сомнение будущее сотрудничества европейских стран с Россией и Сирией, помешает Москве добиться ее политической цели, которая, по мнению аналитиков International Crisis Group, состоит в том, чтобы не только обеспечить выживание режима президента Башара Асада, но и его реабилитацию.

Еще одной темой должна была стать проблема беженцев. В настоящий момент Франция не видит возможности для возвращения беженцев в Сирию, сказал источник РБК в МИДе​ республики. «Возвращение беженцев должно проходить исключительно по их добровольному согласию, но пока мы не видим, чтобы для них были созданы безопасные условия», — указал собеседник РБК. Другой проблемой остается отсутствие гарантий целостности имущества беженцев, которые решили вернуться на родину, напомнил он. Ранее о преждевременности переговоров о возвращении в Сирию беженцев из Европы РБК заявляли в пресс-службе Европейского союза

Отсутствие представителей США на встрече внештатный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Камал Алам объяснил недоверием Турции к США по сирийскому досье. «Именно это недоверие стало причиной невключения Вашингтона в перечень участников стамбульской встречи», — пояснил он РБК. «Учитывая поддержку Америкой групп, связанных с Рабочей партией Курдистана, Турцию сложно в чем-то обвинять», — указал эксперт.

Не способны США и на эффективное взаимодействие с Россией, отметил Алам. В качестве причин этого аналитик назвал два фактора — раскол внутри американской администрации и нестабильность в конгрессе. «Трамп и часть военного блока его администрации хотят работать с Россией, чтобы положить конец сирийской войне, но таким усилиям мешают межпартийные распри и давление СМИ», — сказал он.