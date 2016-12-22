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NBC рассказал о списке целей отправителя посылок с бомбами в США
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NBC рассказал о списке целей отправителя посылок с бомбами в США
Политика, 05:36
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NBC рассказал о списке целей отправителя посылок с бомбами в США
У Цезаря Сейока, разославшего посылки с бомбами в дома Барака Обамы, Билла Клинтона и других известных людей в США, был целый список потенциальных целей. В него входили более 100 человек
Фото: Mark Makela / Reuters

Более 100 человек оказались в списке целей у Цезаря Сейока, подозреваемого в отправке посылок с бомбами, которые предназначались в том числе бывшим президентам США Бараку Обаме и Биллу Клинтону, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, в список предполагаемых целей Сейока вошли политики и журналисты, всего их больше сотни. NBC не уточнил, как их зовут. Сотрудники Федерального бюро расследований планируют связаться со всеми, кто попал в список, и предупредить об этом даже в том случае, если злоумышленник так и не отправил им посылку с бомбой, сообщает телеканал.

Информацию о том, что у Сейока был список потенциальных жертв подтверждает также неназванный собеседник агентства AP. Однако, он не уточнил, сколько человек входят в этот список.

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24 октября стало известно, что спецслужбы перехватили взрывные устройства, которые неизвестный отправил по почте бывшим президентам Обаме и Клинтону, а также представителям Демократической и Республиканской партий. Бомбу также обнаружили рядом с офисом телеканала CNN в Нью-Йорке.

Позже подозреваемого задержали. Им оказался Цезарь Сейок, проживающий в штате Флорида. Сообщалось, что на месте задержания правоохранители нашли фургон, обклеенный изображениями представителей Демократической партии с перечеркнутыми лицами, а также пропрезидентскими фотографиями.

Авторы: Константин Нагаев, Георгий Тадтаев.
Теги: бомбы , подозреваемый
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