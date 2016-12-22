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Twitter извинился за игнорирование угроз «отправителя посылок с бомбами»
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Twitter извинился за игнорирование угроз «отправителя посылок с бомбами»
Общество, 18:10
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Twitter извинился за игнорирование угроз «отправителя посылок с бомбами»

Социальная сеть Twitter извинилась перед бывшим пресс-секретарем конгресса Рошель Ричи за то, что не отреагировала должным образом после того, как она пожаловалась на угрозы со стороны подозреваемого в рассылке бомб Сизара Сейока. Об этом сообщается на странице Twitter Safety.

«Мы допустили ошибку, когда Рошель Ричи впервые уведомила нас, что ей угрожают. Твитт без сомнения нарушает наши правила и должен быть удален. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в сообщении.

В пятницу, 26 октября, Ричи опубликовала скриншот твита, который она получила от Сейока. По ее словам, он стал угрожать ей после того, как она выступила на Fox News. Ричи написала, что тогда в Twitter не посчитали, что ей угрожают. Бывший пресс-секретарь написала: «А что, если этот парень рассылает бомбы высокопоставленным политиками!».

В скриншоте, который опубликовала Ричи, пользователь под ником Сизар Алтиери написал: «У нас есть для тебя милое и тихое путешествие на надувной лодке на болотистую землю Эверглейдс (Национальный пар в штате Флорида, — РБК). Мы точно увидимся. Обнимай своих любимых крепче, всякий раз как уходишь из дома».

В ответ на это Twitter сказал, что подобный пост не нарушает правила социальной сети. Спустя некоторое время Ричи сообщила, что аккаунт Сейока был удален.

О том, что посылки с бомбами были направлены американским политикам и другим лицам, в том числе бывшему президент Бараку Обаме и Хилари и Биллу Клинтонам, стало известно 24 октября. Внутри посылок были взрывные устройства, сделанные из обрезков труб. Подозреваемый в рассылке был задержан в пятницу, 26 октября. Его задержали в штате Флорида в городе Плантейшен около Майами.

В субботу, 27 октября, ФБР сообщило, что нашли две новые посылки, в которых были самодельные бомбы. Они должны были прийти сенатору США от штата Калифорния Камале Харрис и миллиардеру Тому Стайеру (Forbes оценивает его состояние в $ 1,6 млрд, — прим. РБК). В Федеральном бюро расследований рассказали, что посылки перехватили в почтовых отделениях, и до адресатов они дойти не смогли.

Теги: Twitter , бомбы , посылки
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