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В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness
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В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness
Общество, 29 окт, 23:52
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В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness

Рэпер Young Greatness (Теодор Джонс) был убит недалеко от ресторана Waffle House в Новом Орлеане, сообщает местный телеканал 4WWL со ссылкой на заявлении городского департамента полиции.

По данным полицейских убийство произошло в понедельник, 29 октября, около 1:35 по местному времени (09:35 мск). На месте происшествия правоохранители обнаружили тело Джонса с огнестрельным ранением.

Машину Джонса угнали с места преступления, но позже ее удалось обнаружить. В полиции сообщили, что разыскивают двух подозреваемых и опубликовали фото одного из них.

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Джонс погиб в возрасте 34 лет. Он родился и вырос в Новом Орлеане, но уехал оттуда в 2005-ом году после урагана Катрина — тогда погибли более 1,8 тыс. жителей и были затоплены около 80% площади города. Свою музыкальную карьеру под псевдонимом Young Greatness он начал в 2012 году и спустя три года, в 2015-ом выпустил свой самый популярный трек — Moolah, который занял 85-ую строчку из 100 в топе Billboard Hot. В 2016-ом журнал Rolling Stone включил его в список «10 артистов, которых вам нужно знать».

В начале октября в Нью-Йорке убили 35-летнего рэпера Hollywood Play (Фрэнк Снайдер). Как сообщалось, он погиб в результате стрельбы рядом с одним из клубов. В полиции тогда заявили, что Снайдер мог быть случайной жертвой, в то время как очевидцы говорили об обратном. В конце июня во Флориде застрелили 20-летнего XXXTentacion (Джасей Онфрой), к началу августа все четверо подозреваемых были задержаны и арестованы.

Теги: рэпер , Новый Орлеан
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