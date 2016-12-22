В США арестовали последнего обвиняемого в убийстве рэпера XXXTentacion

В США сдался и был арестован Трейвон Ньюсом, последний находившийся в розыске обвиняемый в убийстве рэпера XXXTentacion (Джасей Онфрой), сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей округа Броуард в штате Флорида.

Ньюсом сам пришел в офис адвоката XXXTentacion и сдался. Его отправили в тюрьму округа Броуард по обвинению в убийстве первой степени и ограблении с применением смертельного оружия.

20-летнего рэпера XXXTentacion убили 19 июня, когда он выходил из своего мотосалона в Майами. Преступники расстреляли его, украли сумку Louis Vuitton из машины и скрылись с места преступления.

В конце июля четверым обвиняемым в убийстве Онфроя предъявили обвинения. Злоумышленниками оказались Дедрик Уильямс, Майкл Боутрайт, Трейвон Ньюсом и Роберт Аллен. Всем им от 20 до 24 лет.

XXXTentacion — американский рэпер, его дебютный альбом вышел в августе 2017 года и занял вторую сточку в чарте Billboard.