СМИ сообщили о нападении на рэпера Гуфа в Москве

Рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, избили в Москве. Об этом сообщают Рен-ТВ и «Пятый канал» со ссылкой на источники.
Инцидент произошел в клубе около 23:00 27 октября. Ночью рэпер отправился в отделение полиции вместе с девушкой Кэти Топурией, где написал заявление на нападавшего.
«Сегодня ночью в отдел полиции по Таганскому району обратился гражданин 1979 года рождения по факту причинения ему телесных повреждений на 5-ом Котельническом переулке», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
В пресс-службе отметили, что по данному факту проводится проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего.
10 февраля в клубе «Дом культуры» в Перми бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и бизнесмен Сергей Ванкевич напали на музыканта DJ Smash (Андрей Ширман). Конфликт произошел из-за отказа Ванкевичу сделать совместное фото. В середине июля их приговорили к двум годам колонии-поселения.