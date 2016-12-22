В Нью-Йорке убили рэпера Hollywood Play

В Нью-Йорке застрелили 35-летнего рэпера Фрэнка Снайдера (Hollywood Play), заявили в полиции. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел близ одного из нью-йоркских клубов. К музыканту подъехал

черный автомобиль. Из него вышел мужчина и начал стрелять в сторону клуба. Снайдер был ранен в ногу и шею, его доставили в больницу, где он скончался.

Как добавили полицейские, пока нельзя говорить, что именно рэпер был целью нападения. В то же время очевидцы заявляют обратное и сообщают о сообщниках убийцы.

​В конце июля был убит 20-летний рэпер XXXTentacion, когда он выходил из своего мотосалона в Майами к своему автомобилю. Пятеро преступников, чей возраст — от 20 до 24 лет-расстреляли его, и, украв из машины сумку Louis Vuitton из машины и скрылись с места преступления. К началу августа все нападавшие были найдены, задержаны и арестованы.

