Госсекретарь Обамы рассказал о скрытом Асадом химоружии

США знали, что режим президента Сирии Башара Асада только задекларировал полное избавление от химоружия. На самом деле Асад «оставил кое-что», заявил бывший госсекретарь США Джон Керри

Джон Керри (Фото: Ruben Sprich / Reuters)

Администрация Барака Обамы знала, что правительство Сирии избавилось не от всех запасов химического оружия, режим Башара Асада «оставил кое-что», заявил бывший госсекретарь США Джон Керри в эфире телеканала Fox News.

«Мы говорили, что избавились на 100% от задекларированного химического оружия. Это то, что смогла отследить Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — рассказал Керри.

«Мы знали, что Асад сохранил кое-что, и пытались выйти с этим в Совет Безопасности ООН, однако, к сожалению, мы не добились своего, потому что Россия начала свои игры», — пояснил бывший госсекретарь.

Керри согласился политикой действующего президента Дональда Трампа в том, что применение силы против Сирии в сложившихся обстоятельствах приемлемо, однако посетовал на недостаток дипломатических усилий.

По его словам, без участия Ирана, России и других стран урегулирование в Сирии невозможно.