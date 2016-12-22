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СМИ узнали имена претендентов на пост главы ХДС вместо Меркель
Политика, 16:56
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СМИ узнали имена претендентов на пост главы ХДС вместо Меркель

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о желании стать лидером партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) вместо канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, о своих намерениях он сообщил коллегам по ХДС в ходе закрытого заседания правления партии, которое прошло в Берлине. Отмечается, что Шпан является критиком Меркель.

Источники Reuters также рассказали, что лидером ХДС также хочет стать генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая является союзником канцлера Германии. Собеседники агентства рассказали, что ее заявление о готовности баллотироваться на пост главы ХДС во время закрытого заседания встретили овациями.

Меркель отказалась бороться за пост канцлера на следующих выборах
Политика

Информацию Reuters о намерении Шпана и Крамп-Карренбауэр выдвинуться на пост главы партии подтверждает DPA. По данным агентства, еще одним претендентом на пост является бывший председатель парламентской группы ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Ранее Ангела Меркель заявила, что не собирается бороться за пост председателя ХДС, а также за должность канцлера Германии. Таким образом, Меркель подтвердила появившуюся ранее информацию источников агентства Reuters и газеты Bild. В декабре 2018 года партия проведет съезд, на котором выберет нового лидера.

Полномочия Меркель в качестве главы правительства истекут в 2021 году. Канцлер заявила, что после этого вообще не планирует занимать должности в политике. DPA со ссылкой на источники также сообщало, что Меркель не намерена занимать посты в Евросоюзе после истечения ее полномочий в качестве канцлера.

Теги: Германия , Ангела Меркель
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