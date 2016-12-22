СМИ узнали об отсутствии у Меркель планов занимать посты в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель не намерена занимать посты в Евросоюзе после окончания своих полномочий в 2021 году. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники.

Также Bild со ссылкой на источники в Христианско-демократическом союзе (ХДС) писал, что Меркель не будет переизбираться на пост председателя партии на выборах в декабре. Отмечается, что такое решение она приняла по итогам региональных выборов в Гессене, где партия утратила поддержку избирателей. О своей готовности участвовать в выборах заявил Фридрих Мерц — экс-председатель парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге.

Представитель правительства Германии Штеффан Зайберт, как сообщает Deutsche Welle, заявил, что Меркель останется на посту канцлера до окончания своего срока в 2021 году. Источники DPA утверждают, что после этого она не будет выдвигаться на выборах в парламент.