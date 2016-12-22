Спасатели обнаружили место падения индонезийского самолета Lion Air

В Индонезии обнаружили место падения пассажирского самолета ​Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, который пропал с радаров на пути из Джакарты в Панкалпинанг. Об этом сообщил представитель экстренных служб, пишет Detik News.



«Место [крушения] было обнаружено», — сообщил он. Самолет упал в море около острова Ява в районе провинции Западная Ява. Собеседник портала не уточнил, сколько было на борту человек. Позднее в экстренных службах сказали, что были обнаружены обломки. В том числе, спасатели обнаружили спасательный жилет и личные вещи пассажиров, в том числе мобильные телефоны.

О крушения самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он пропал с радаров через 13 минут полета. По данным издания Straitstimes, на борту находились 188 пассажиров, в том числе двое новорожденных и один ребенок, и семь членов экипажа.



В Главном управлении гражданской авиации сообщили, что пилоты самолета контактировали с диспетчером и просили вернуться в аэропорт вылета. После этого разговора борт пропал с радаров.