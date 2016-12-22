СМИ сообщили об эвакуации в Канаду 117 активистов «Белых Касок»

Канада приняла 117 членов неправительственной организации «Белые каски» и их семей, которые были эвакуированы из Сирии. Об этом сообщает CBC News.



Как отмечается в сообщении, они прибыли в страну на прошлой неделе. Члены «Белых касок» и их семьи будут размещены в четырех провинциях, а именно в Британской Колумбии, Саскачеване, Онтарио и Новой Шотландии.

Эвакуация началась в июле после того, как один из лидеров организации направил просьбу о помощи спецпосланнику Канады в Сирию Робину Веттлауферу. В июле всего удалось эвакуировать 422 членов «Белых Касок» и их семей. Однако в Сирии все еще остаются ее сотрудники. По данным CBC News, их еще сотни.

В июле сообщалось , что Израиль по просьбе Канады, США и европейских стран эвакуировал 800 представителей «Белых касок» из Сирии. Как отмечалось в сообщении израильской армии, это было сделано из-за «угрозы их жизни».

О существовании планов по эвакуации «Белых касок» из Сирии сообщал CNN. По данным его источников, представителей этой организации разместят в разных странах, в том числе в Великобритании и Германии. В конце сентября Британия заявила, что может предоставить убежище членам «Белых касок». Также принять их согласилась Германия. Члены «Белых касок» находятся в лагере беженцев ООН в Иордании, отмечает CBC News.



​«Белые каски» — это неправительственная организация, которая ставит перед собой цель спасать гражданское население в зонах военных действий в Сирии. Весной эта организация сообщила о химической атаке в городе Дума. После этого США, Британия и Франция нанесли удар по Сирийской Арабской Республике.