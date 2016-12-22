В Москве за ночь выпала почти пятая часть октябрьской нормы осадков

В ночь с субботы на воскресенье в Москве выпало до 14 мм осадков, что составляет почти пятую часть месячной нормы в октябре. об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Поздним вечером температура воздуха в столичном регионе опустилась до нуля градусов, он спровоцировал снег, местами сильный, ливневого характера, и образовал первый в этом сезоне временный снежный покров», — рассказал метеоролог.
По его данным, в течение прошедшей ночи в регионе выпало от 6 до 14 мм осадков, что составляет 10–20% нормы октября.
Ранее Михаил Леус рассказал РБК, что в последние выходные октября ожидается первый снег в Москве. Впоследствии руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снег может выпасть в столице уже 24 октября и 25 октября вместе с понижением атмосферного давления. В четверг атмосферное давление в столице упало до 725,7 мм ртутного столба, что перекрыло рекорд почти 30-летней давности.