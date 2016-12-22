Синоптики пообещали первый снег в Москве на следующей неделе

Первый снег в Москве возможен в последние выходные октября. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он отметил, что 18 октября станет последним днем бабьего лета. С пятницы, 19 октября, в центральных областях европейской части России под влиянием холодного атмосферного фронта температура начнет понижаться до 13–15 градусов, будет наблюдаться облачность и местами пройдут небольшие дожди.
«В выходные над столицей вновь расположится антициклон, однако на этот раз он холодный и более влажный», — добавил специалист.
Он уточнил, что похолодание до 10 градусов не вернет температуру в рамки климатической нормы — она все равно будет превышена на один-два градуса.
Дожди в Москве начнутся не раньше 23 октября. «Небольшой снег будет возможен только в следующие выходные», — подытожил синоптик.