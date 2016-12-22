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Синоптики пообещали не суровую зиму
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Синоптики пообещали не суровую зиму
Общество, 14:19
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Синоптики пообещали не суровую зиму

Предстоящая зима не будет суровой. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, сообщает «РИА Новости».

«Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований. Можно говорить об общих тенденциях. Зима в целом, по предварительному прогнозу, не выглядит суровой», — рассказал Киктев.

Синоптики пообещали москвичам еще неделю бабьего лета
Общество

Синоптик добавил, что в ближайшие два-три месяца на большей части территории России температура воздуха будет в пределах климатической нормы или даже теплее. По его словам, реки начнут замерзать в конце октября, а на севере и северо-востоке страны уже начинаются холода и среднесуточная температура отрицательная. Киктев рассказал, что в Москве первый снег выпадет в конце октября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что бабье лето в Москве продлится еще минимум неделю и может стать самым продолжительным в истории. В начале сентября Гидрометцентр сообщил, что прошедшее лето в России было одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

Теги: зима , погода , Гидрометцентр
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