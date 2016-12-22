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В Москве побит почти 30-летний рекорд низкого атмосферного давления
Общество, 13:17
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В Москве побит почти 30-летний рекорд низкого атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве в ночь на четверг упало до 725,7 мм ртутного столба и побило рекорд, установленный 25 октября 1989 года. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«29 лет назад давление составило 726 мм ртутного столба, что тогда стало рекордом. А сегодня, в ночь на четверг, оно опустилось до 725,7 мм. Все потому, что к столице еще накануне, 24 октября, приблизился атлантический циклон», — рассказала метеоролог. По ее словам, в пятницу атмосферное давление начнет повышаться и составит уже 737 мм ртутного столба, а к воскресенью поднимется до 748 мм.

Вильфанд рассказал про первый снег в Москве
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Позднякова также сообщила, что на севере столицы вечером в четверг ожидается мокрый снег. «По всей Москве будут местами небольшие осадки, и не исключено, что к мелкой мороси на севере Москвы будет подмешиваться снег. Завтра аналогично, пока мы в тыловой части циклона», — рассказала Позднякова. На следующей неделе 30 октября ожидается уже «настоящий снег», добавила специалист.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок на машине 25 октября из-за возможного снега.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что осадки в виде мокрого снега и дождя придут в Москву в четверг и среду вместе с понижением атмосферного давления. Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил РБК, что небольшой снег ожидается в предстоящие выходные.

Теги: атмосферное давление , Погода , рекорд
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