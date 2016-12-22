СМИ узнали об отказе Трампа посетить государственный праздник в Индии

Президент США Дональд Трамп отказался от приглашения посетить Индию в качестве главного гостя на праздновании Дня Республики, которые пройдет 26 января 2019 года. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, в течение последних нескольких недель официальные лица США не раз указывали, что Трамп не приедет в Индию в январе, так как зимой должно состояться обращение президента «о положении страны».

NDTV добавляет, что информация об отказе Трампа приехать на праздник появилась на фоне геополитических разногласий между Индей и США. Например, по ситуации с иранской нефтью, от которой Индия не хочет отказываться, несмотря на антииранские санкции со стороны США. Отмечается, что Вашингтон реагирует негативно на такую позицию.

В начале октября Индия заключила контракт на закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Общая сумма сделки превысила $5 млрд. В Пентагоне заявили, что не исключают возможности введение санкций против Индии за покупку российского оружия или систем обороны в больших объемах. Впоследствии Трамп также пообещал ответить на закупку С-400.