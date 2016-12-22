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В США заявили о возможности смертной казни для напавшего на синагогу
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В США заявили о возможности смертной казни для напавшего на синагогу
Общество, 01:54
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В США заявили о возможности смертной казни для напавшего на синагогу
Американское Министерство юстиции выдвинет ряд обвинений против открывшего огонь по прихожанам синагоги. В итоге они могут привести к смертной казни, отметил генпрокурор США
Джефф Сешнс (Фото: Alex Brandon / AP)

​Минюст Соединенных Штатов предъявит мужчине, открывшему огонь по прихожанам синагоги, ряд обвинений, касающихся «преступлений, совершенных на почве религиозной ненависти», и других уголовных статей. В результате эти все они могут привести к смертной казни, говорится в сообщении генпрокурора США Джеффа Сешнса, передает Reuters.

«Ненависть и насилие на основе религии не могут возникать в нашем обществе», — подчеркнул глава надзорного ведомства, заметив, что совершенные стрелком преступления «достойны порицания» и совершенно противоречат ценностям США.

Прежде об «ужесточении закона» о смертной казни в связи с нападением на синагогу говорил также президент США Дональд Трамп. «События в Питтсбурге оказались гораздо более серьезными, чем первоначально предполагалось. Поговорил с мэром [города] и губернатором [региона], чтобы сообщить им: федеральное правительство [США] было и будет с ними до конца», — заметил американский лидер. «Любой человек, который совершает подобное в отношении невинных людей, находящихся в храме или церкви, <...> должен заплатить [за это] наивысшую цену», — добавил также президент.

Число жертв нападения на синагогу в Питтсбурге увеличилось до 11
Общество

В настоящий момент смертная казнь является законным наказанием в 30 американских штатах, а также в федеральном законодательстве. Применение подобной меры наказания, согласно 8 поправке к Конституции США, ограничено убийствами с отягчающими обстоятельствами, совершенными вменяемыми совершеннолетними.

Нападение на синагогу в Питтсбурге произошло 27 октября. В здание во время церемонии ворвался вооруженный мужчина. Выкрикивая антисемитские лозунги, он начал расстреливать прихожан. После того, как на место случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов, мужчина, по данным местного канала KDKA, начал стрелять и в них. Полицейские были вынуждены использовать в качестве щитов машины. В результате происшествия погибли 11 человек, еще шестеро получили ранения (четверо из них полицейские).

Во время перестрелки, по информации KDKA, организатор нападения получил ранение и сдался. Источники канала утверждают, что он был задержан. При этом собеседники AP отмечают: под стражу мужчина заключен пока не был.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Питтсбург , обвинения , нападение , синагога
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