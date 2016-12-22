СМИ сообщили о нарушении Порошенко протокола на встрече с Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко нарушил протокол в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в ходе Форума регионов Украины и Белоруссии в белорусском городе Гомель. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».



Как отмечает телеканал, по протоколу сначала выступил Порошенко, который рассказал о развитии торговли, экономики и инвестиционного сотрудничества между Киевом и Минском. Он предложил также выстроить прямые контакты на уровне регионов двух стран.



После этого выступал Лукашенко. Он говорил об экономических и культурных вопросах, но в конце своей речи заявил о «братоубийственной войне на Донбассе». «Хочу прямо заявить — мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть», — сказал белорусский лидер. Он отметил, что его страна готова это сделать, чтобы достигнуть мира, и добавил, что конфликт должны решить «три славянские народа».

После его слов Порошенко, как утверждает телеканал, нарушил регламент, взял слово и поблагодарил за поддержку Лукашенко, призвал Россию «вывести войска из Донбасса». «В чем заключаются минские договоренности? Все очень просто: умоляем, уберите свои войска, Россия, с нашей территории», — сказал Порошенко.

В феврале 2018 года, во время обсуждения возможного состава международных миротворческих сил Минск предложил использовать своих военнослужащих для обеспечения урегулирования конфликта в Донбассе. Президент Лукашенко допустил возможность размещения белорусских миротворцев на линии соприкосновения, если об этом договорится Россия и Украина. Однако Киев отверг это предложение, объяснив это тем, что Белоруссия входит в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входит Армения, Казахстан, Киргизия и Россия.