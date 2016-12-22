Константинополь отказался прекращать общение с РПЦ

Несмотря на то, что Русская православная церковь (РПЦ) разорвала каноническое общение с Константинопольским патриархатом, входящая в его состав Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе — Экзархат Вселенского патриархата — и сам Константинополь не прекратили его, в том числе, с Московским патриархатом. Об этом говорится в сообщении канцелярии архиепископа экзархата русских приходов в Западной Европе, опубликованном на его сайте.

«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью», — подчеркнули в епархии, заметив также, что канонического общения с Московским патриархатом после решения РПУ не прерывал и Константинополь. «Вселенский патриархат <...> продолжает поминать его [Московский патриархат] в порядке, установленном в диптихе», — заметили в канцелярии.

«Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах», — говорится также в документе.

Решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом Русская православная церковь приняла 15 октября. Причиной этому послужило то, что тремя днями ранее синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). До этого только одна из православных церквей, действующих на Украине, была признана канонической — Украинская православная церковь Московского патриархата​.

Помимо этого, Константинополь снял анафему с митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария и патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Подобные действия в РПЦ сочли легализацией раскола. 19 октября общение с Константинопольским патриархатом также прекратила Русская зарубежная церковь.