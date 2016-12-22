Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию до саммита в Стамбуле

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии перед саммитом в Стамбуле. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
По данным телеканала, Макрон рассказал Путину, что хочет, чтобы лидеры стран-участников саммита взяли обязательство не допускать применения химического оружия, а также продлить период прекращения огня в сирийском Идлибе, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.
Телеканал отмечает, что Макрон также надеется, что этот саммит придаст импульс всеобъемлющему политическому процессу под эгидой ООН. Он также хотел бы, чтобы заблокированные в Дамаске гуманитарные конвои, контролируемые организацией, прибыли на место назначения.
Впоследствии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Интерфаксу», что Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Саммит глав России, Турции, Германии и Франции пройдет в Стамбуле 27 октября. Песков сообщал, что он будет посвящен вопросам восстановления Сирии, политического урегулирования и взаимодействия с Западом.
В середине сентября Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения с сирийской провинцией Идлиб. Впоследствии Россия и Турция согласовали граница зоны, которую планировали создать к 15 октября. Ее обязаны покинуть боевики запрещенной в России организации «Джабхат-ан-Нусра», а также из нее должны вывести все тяжелое вооружение.