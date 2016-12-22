В Кремле раскрыли детали предстоящего саммита по Сирии в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях предстоящего визита Владимира Путина в Стамбул, передает корреспондент РБК.

Президент прибудет в Стамбул 27 октября. ​«Переговоры будут после полудня, около 14:00 часов. Мы ожидаем, что главы решат сделать заявление для прессы, также планируем и готовим для нашего президента ряд двусторонних встреч», — заявил Песков.

Он добавил, что подготовка еще ведется, но часть встреч уже согласована.

По словам Пескова, на саммите будут обсуждаться вопросы по восстановлению Сирии, политическому урегулированию и взаимодействию с Западом.

О подготовке саммита глав Турции, России, Германии и Франции по Сирии турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле. Встреча должна была пройти в Стамбуле в сентябре, однако этого не произошло из-за несовместимости графиков президентов.



17 сентября Путин и Эрдоган объявили о решении создать в сирийском городе Идлибе демилитаризованную зону глубиной 15–20 км. Также стороны договорились не проводить в регионе военную операцию. 25 октября в Минобороны России заявили, что практически вся территория Сирии очищена от террористов благодаря сирийским правительственным войскам, которым оказывалась поддержка российскими ВКС.