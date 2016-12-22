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Россия и Турция согласовали границы демилитаризированной зоны в Идлибе
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Россия и Турция согласовали границы демилитаризированной зоны в Идлибе
Операция в Сирии, 14:45
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Россия и Турция согласовали границы демилитаризированной зоны в Идлибе

Россия и Турция согласовали границы демилитаризированной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, Москва и Анкара договорились об этом в четверг, 20 сентября. Лавров подчеркнул, что это соглашение не несет угрозы территориальной целостности Сирийский Арабской Республики.

Глава российского МИДа отметил, что целью такого соглашения является «искоренение террористической угрозы», передает «РИА Новости». Лавров подчеркнул, что данный шаг является промежуточным, потому что создается «всего лишь демилитаризованная зона», но ее необходимо сформировать, чтобы предотвратить случаи обстрелов из зоны деэскалации в Идлибе. Он пояснил, что целями этих обстрелов были позиции правительственных войск и российская военная база Хмеймим.

Лавров подчеркнул, что боевики запрещенной в России организации «Джабхат-ан-Нусра» обязаны покинуть демилитаризованную зону в Идлибе к середине октября. Кроме того, из района должно быть выведено все тяжелое вооружение. Глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что в ближайшее время с сирийскими властями будут согласованы шаги по деэскалации конфликта в Идлибе, о которых договорились президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время встречи в Сочи.

Буфер на линии соприкосновения: о чем договорились Путин и Эрдоган в Сочи
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Главы государств встретились 17 сентября. В ходе переговоров они договорились установить в Идлибе демилитаризованную зону. Планируется, что ее глубина составит от 15 до 20 км. Путин сказал, что она должна быть установлена к 15 октября. Эрдоган отметил, что в ней останутся представители оппозиции. Контролировать зону будут турецкие патрули и российская военная полиция.

Теги: Идлиб , конфликт в Сирии , Сергей Лавров
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