Товарооборот России и Германии вырос почти на четверть с начала года

За восемь месяцев текущего года товарооборот России и Германии увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к визиту президента Владимира Путина в Стамбул.
Отмечается, что в 2017 году объем торговли между двумя странами вырос на 22,8% и составил $50 млрд. С января по август 2018 года рост составил 24%, или $39 млрд. В материалах добавляется, что российский экспорт в Германию вырос на 35%, до $22,1 млрд, а рост импорта составил 12%, до $16,9 млрд.
При этом также сообщается о росте товарооборота с Францией и Турцией. В январе-июле 2018 года товарооборот с Францией увеличился на 22,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а с Турцией за первые восемь месяцев текущего года — на 30%.
27 октября в Стамбуле пройдет саммит с участием глав России, Германии, Франции и Турции. На нем лидеры стран планируют обсудить вопросы восстановления Сирии, политического урегулирования и взаимодействия с Западом.
О подготовке четырехстороннего саммита по Сирии в конце июля рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Встреча должна была пройти в сентябре, однако из-за несовместимости графиков ее перенесли.