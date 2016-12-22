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Эрдоган анонсировал четырехсторонний саммит по Сирии
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Эрдоган анонсировал четырехсторонний саммит по Сирии
Война в Сирии, 06:30
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Эрдоган анонсировал четырехсторонний саммит по Сирии

В начале сентября лидеры Турции, России, Германии и Франции соберутся в Стамбуле для обсуждения судьбы Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге Об этом сообщает газета Vatan.

«7 сентября, у нас будет саммит Турции, России, Германии и Франции в Стамбуле как. Мы встретимся и обсудим, что мы можем сделать в регионе», — сказал Эрдоган.

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В ответ на вопрос, будет ли встреча в Стамбуле продолжением Астанинского процесса, глава государства ответил, что встречи «четверки» и «тройки» (Россия, Турция, Иран) — разные форматы. В то же время Эрдоган заверил, что надеется продолжать сотрудничество в рамках Астанинского формата, следующая встреча в рамках которого намечена на 30-31 июля. на четырехсторонней встрече, объяснил Эрдоган, кроме Сирии будет также обсуждаться и ситуация в соседнем с ней Ираке и во всем Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что, обсуждая с российским президентом Владимиром Путиным на саммите Брикс ситуацию в Сирии турецкий лидер отметил, что она развивается «не по желаемому сценарию».

Турция вместе с Россией и Ираном сформировала так называемый Астанинский формат для решения политического кризиса в Сирии в январе 2017 года. Годом ранее три страны стали гарантами перемирия между умеренной оппозицией и правительством Башара Асада. В переговорах участвуют также представители оппозиционных группировок и Дамаска. Очередная, десятая встреча состоится в Сочи. Этот формат существует параллельно с Женевским, под эгидой ООН. В его рамках в 2015 году был подготовлен алгоритм решения сирийской проблемы, стержнем которого является новая конституция страны. Однако пока работа над основным документом так и не началась. На данный момент последний анклав умеренной оппозиции находится на севере страны, в провинции Идлиб. Там доминируют протурецкие группировки. Курдские формирования, контролирующие весь левый берег Евфрата и поддерживаемые США, к переговорам допущены не были.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Сирия
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