СМИ узнали о намерении уволенной ведущей NBC добиться выплаты ​$50 млн

Уволенная из NBC журналистка Меган Келли планирует потребовать от телеканала ​$50 млн. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным портала, Меган заключила сделку с телеканалом сроком на три года. При этом в год она получала ​$25 млн, а контракт был расторгнут за год и 10 месяцев до окончания.

TMZ отмечает, что ее адвокат Брайан Фридман намерен провести переговоры с представителями NBC и потребовать от них выплаты. Если она не последует, Келли подаст в суд.

О планах судебного разбирательства также узнало Variety. По данным источников издания, адвокат планирует встретиться с руководителями телеканала в пятницу, 26 октября.

Ранее газета The New York Post выяснила, что телеведущую Меган Келли, бравшую интервью у Владимира Путина, уволили из NBC за высказывания о костюмах на Хэллоуин. Келли заявляла, что белым людям невозможно на праздник надеть черную маску или раскрасить лицо черным гримом без осуждения со стороны.

Источники The Washington Post рассказали, что канал закроет ее утреннюю передачу. При этом она будет идти до конца недели.