В Microsoft подтвердили готовность продавать свои технологии Пентагону

Компания Microsoft готова продавать военным и разведывательным ведомствам США передовые технологии, необходимые «для создания надежной защиты», в том числе для сборки вооружений, снабженных искусственным интеллектом. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит, сообщает газета The New York Times.

«Это не было трудным решением. Microsoft была создана в США, имеет штаб-квартиру в США и выросла со всеми преимуществами, которые уже давно появились в этой стране», - сказал Смит.

Заявление главы Microsoft прозвучало на фоне запрета компании Google заниматься разработками искусственного интеллекта, который может быть применен военными. При этом в конце июля стало известно, что Пентагон вложит почти $900 млн на развитие технологий искусственного интеллекта.

В октябре газета The Washington Post сообщала, что Минобороны США посещал гендиректор Google Сундар Пичаи, чтобы урегулировать вопрос с работой над искусственным интеллектом для военных беспилотников.