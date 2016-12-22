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WP сообщила о визите главы Google в Пентагон по вопросу ИИ для дронов
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WP сообщила о визите главы Google в Пентагон по вопросу ИИ для дронов
Технологии и медиа, 05:20
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WP сообщила о визите главы Google в Пентагон по вопросу ИИ для дронов

Генеральный директор Google Сундар Пичаи посетил Пентагон на прошлой неделе во время своего визита в Вашингтон, чтобы снизить напряженность между компанией и американским Министерством обороны из-за отказа корпорации продолжать работать над искусственным интеллектом (ИИ) для дронов. Об этом сообщили два источника, информированные о встрече, пишет The Washington Post.

По словам собеседников издания, Пичаи встречался с сотрудниками из отделов, в том числе по разведке, которые работает над проектом ИИ для дронов под названием Maven. Данная система может автоматически распознавать машины, здания и другие объекты, когда дрон летит над зоной конфликта. Этот искусственный интеллект компания Google разрабатывала вместе с Пентагоном, однако в июле она отказалась продлеваться контракт на фоне критики сотрудников, которые утверждали, что подобные разработки помогают военными эффективнее отслеживать и убивать цели.

Представитель Пентагона заявил, что не комментирует частные встречи. «Руководители департаментов обычно встречаются с партнерами из индустрии, чтобы обговорить инновационные технологии», — рассказал собеседник газеты.

Google отказался разрабатывать искусственный интеллект для боевых дронов
Технологии и медиа


Как сообщалось в июне, контракт c Пентагоном действителен до 2019 года. В апреле более 4 тыс. сотрудников Google подписали петицию с требованием к компании отказаться от участия в разработке ИИ для дронов. По данным газеты The New York Times, отказ компании от проекта не приведет к его закрытию, так как интерес к нему проявили Microsoft и Amazon.

Теги: Google Inc. , Пентагон , дрон
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