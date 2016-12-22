Завершение строительства «Силы Сибири» отложили до наступления морозов

Последние 40 км газопровода «Силы Сибири» будут достроены, после того как наступят первые морозы. Об этом заявил зампред правления компании Виталий Маркелов, сообщает «Интерфакс».

Это необходимо для завершения работ на наиболее сложных 8 км, которые, по словам Маркелова, находятся в болотистых районах близ якутского города Нерюнгри.

Строительство газопровода «Сила Сибири» началось в 2014 году на основе соглашения «Газпрома» и китайской CNPC о поставке газа в Китай. Маршрут газопровода начинается от Чаяндинского месторождения. По нему планируется перекачивать 38 млрд куб. м в год.

Закончить строительство планируется к концу 2018 года, испытать газопровод — в 2019 году.

К лету 2018 года cтоимость строительства газопровода «Сила Сибири», которая изначально оценивалась в 800 млрд руб., подорожала до 1,1 трлн руб.







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