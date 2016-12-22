Семья Караченцова объяснила выбор кладбища

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина объяснила, почему выбрала Троекуровское кладбище для похорон супруга. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, для похорон были предложены Ваганьковское и Троекуровское кладбища. «Я выбрала Троекуровское кладбище, потому что там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо», — сказала Поргина.

Ранее в пресс-службе театра «Ленком» сообщили, что актера похоронят на Троекуровском кладбище 29 октября. Прощание пройдет в «Ленкоме» в тот же день с 10:00 до 13:00.

Караченцов умер 26 октября, накануне своего 74-летия. Ранее актера перевели в реанимацию. В октябре прошлого года стало известно, что у Караченцова диагностировали неоперабельную опухоль. Его актерская карьера прервалась в 2005 году, когда он попал в аварию в Москве. После тяжелой черепно-мозговой травмы у Караченцова не восстановилась речь, оставались ограниченными физические возможности.

После окончания школы-студии МХАТ Караченцов стал работать в «Ленкоме», где много лет был одним из ведущих актеров.