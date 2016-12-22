Опубликовано видео задержания собиравшихся устроить теракты в Москве
Общество, 18:18
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Опубликовано видео задержания собиравшихся устроить теракты в Москве
ФСБ опубликовала видеозапись задержания членов ячейки «Исламского государства» (организация запрещена в России), которые планировали совершить теракты в Москве.
На ролике видны лежащие на земле задержанные. Также имеются кадры из квартиры террористов с изъятым у них оружием, деньгами и телефонами.
О пресечении деятельности глубоко законспирированной ячейки ИГ из шести человек спецслужба заявила 26 октября. По данным центра общественных связей ФСБ члены боевики собирались устроить в столице теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.
Деятельностью ячейки руководили из Сирии. Деньги поступали из-за границы, также, чтобы заработать, они совершали тяжкие уголовные преступления.