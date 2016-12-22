ФСБ задержала главаря российского крыла «Хизб ут-Тахрира»

Члены ячейки, которых задержали в Татарстане, планировали свергать власть «террористическими методами», сообщила спецслужба

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Сотрудники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией провели в Татарстане спецоперацию и задержали главаря российского крыла террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения», запрещена на территории России), сообщает «РИА Новости».

Вместе с ним задержаны и «лидеры региональной структуры» боевиков. Их деятельность была направлена на «свержение законной власти, в том числе террористическими методами».

Задержанные вербовали в свои ряды мусульман, создавали на территории России закрытую сетевую структуру и по указанию зарубежных кураторов координировали антиконституционную деятельность, направленную на создание «всемирного халифата». Помимо этого они занимались пополнением боевых формирований террористической организации, которые действуют в ближневосточных странах.

Силовики изъяли у задержанных пропагандистские материалы, «отчеты о проделанной работе», средства связи, электронные носители информации. Как указали в ФСБ, всех задержанных арестовали.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в Центре общественных связей ФСБ.

Организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» появилась в Палестине в 1953 году и известна своим участием в попытках госпереворотов в Сирии, Египте, Узбекистане, Киргизии и других странах Ближнего Востока.​

Ранее в России уже задерживали по подозрению в причастности к «Партии исламского освобождения». В 2015 году силовики задержали в Москве гражданина Таджикистана, который был главарем одной из ячеек организации. В Екатеринбурге в этом же году вынесли приговор военнослужащему внутренних войск МВД, который вовлекал в организацию служащих в Уральском региональном командовании внутренних войск МВД.