ФАС не увидела условий для роста цен на хлеб в России

В России сейчас нет условия для роста цен на хлеб, в случае, если это произойдет, правительство может ограничить экспорт зерна, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, сообщает ТАСС.

«Условий для роста цен на хлеб нет», — сказал Артемьев в кулуарах конференции об антимонопольном регулировании. Он добавил, что при уровне урожайности, достигнутом в этом году, в случае, если появится угроза роста цен, правительство «может просто ограничить экспорт зерна».

23 октября стало известно, что два красноярских производителя хлеба — ООО «Ярхлеб» и ООО «Лихлеб» — начали переговоры с торговыми сетями и предупредили их о повышении цен на 8–12%, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и письма компаний.

После этого в ФАС заявили, что попросили региональные управления службы усилить контроль за рынком хлеба и не исключили, что из-за заявлений о росте цен могут выдать предостережение. В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что ситуация с ценами является стабильной.