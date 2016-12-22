ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,29 65,32 EUR Нал. 75,28 74,23 USD Бирж. 65,78 +0,19 EUR Бирж. 74,64 +0,02 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6536,79 -9,81 IMOEX 2281,41 -2,15% RTSI 1092,52 -2,51% Brent 76,47 -0,30% DJIA 24984,55 +1,63% Nasdaq 7318,34 +3,02%
ФАС не увидела условий для роста цен на хлеб в России
Лента новостей
Россию на саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее представит Медведев 15:49, Политика СК опубликовал видео с задержанным зампрокурора Башкирии 15:47, Общество Караченцова похоронят на Ваганьковском кладбище 15:36, Общество Испанский шеф — о традициях, мясе и доисторической памяти 15:30, Стиль 15 часов на одном заряде: обзор очень легкого ноутбука 15:25, РБК и Lenovo Прибыль Amazon выросла на 974% 15:06, Quote ФАС изучит ситуацию с ростом цен на сахар 15:04, Экономика СМИ сообщили о желании «Спартака» продлить контракт с Еременко 15:03, Спорт «Конец криптономики»: глава РАКИБ попросил пересмотреть законопроект 15:02, Крипто Топилин прокомментировал свои слова о беспрецедентном росте зарплат 14:56, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 14:54, РБК и Volkswagen «Сумма» опровергла продажу пакета в ОЗК 14:51, Бизнес Сообщения о трудностях с двигателями для А330 обрушили акции Rolls-Royce 14:42, Бизнес ФАС не увидела условий для роста цен на хлеб в России 14:33, Экономика Как выглядят дома, квартиры в которых стоят ₽2 млн за метр 14:32, Недвижимость У Орешкина появился заместитель по внешнеэкономическим вопросам 14:30, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 14:28, РБК и Thomson Reuters Где запустить стартап в США: пять альтернатив Кремниевой долине 14:26, Фотогалерея  LaowaiME: как блогер Артем Жданов создал медиа и бренд одежды в Китае 14:25, Бизнес СМИ опубликовали завещание Олега Сенцова 14:23, Общество Десятки туристов отменили поездки в Сочи из-за наводнения 14:22, Общество ОЗК подтвердила смену гендиректора 14:15, Бизнес Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 14:13, РБК и Мираторг От ₽2 млн за метр: самые дорогие дома Москвы 2018 года 14:01, Недвижимость  Болтон сообщил о приглашении Путина в Вашингтон 13:58, Политика У жены наследника норвежского престола нашли неизлечимую болезнь легких 13:54, Общество Точный прогноз на XRP, на Bitcoin - нет: как работают сигналы экспертов 13:51, Крипто Россельхознадзор опроверг снятие запрета на поставку молока из Белоруссии 13:49, Бизнес
ФАС не увидела условий для роста цен на хлеб в России
Экономика, 14:33
0
ФАС не увидела условий для роста цен на хлеб в России

В России сейчас нет условия для роста цен на хлеб, в случае, если это произойдет, правительство может ограничить экспорт зерна, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, сообщает ТАСС.

«Условий для роста цен на хлеб нет», — сказал Артемьев в кулуарах конференции об антимонопольном регулировании. Он добавил, что при уровне урожайности, достигнутом в этом году, в случае, если появится угроза роста цен, правительство «может просто ограничить экспорт зерна».

Производители предупредили о скором росте цен на хлеб
Экономика

23 октября стало известно, что два красноярских производителя хлеба — ООО «Ярхлеб» и ООО «Лихлеб» — начали переговоры с торговыми сетями и предупредили их о повышении цен на 8–12%, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и письма компаний.

После этого в ФАС заявили, что попросили региональные управления службы усилить контроль за рынком хлеба и не исключили, что из-за заявлений о росте цен могут выдать предостережение. В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что ситуация с ценами является стабильной.

Теги: Федеральная антимонопольная служба , хлеб , Цены
Главное
«Сумма» опровергла продажу пакета в ОЗК Бизнес
Материалы по теме
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на хлеб Экономика
ФАС усилит контроль за ценами на хлеб и муку в регионах Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter