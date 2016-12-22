Производители предупредили о скором росте цен на хлеб

Производители хлеба начали переговоры с торговыми сетями, предупредив их о повышении отпускных расценок. Причинами этого вынужденного решения они называют рост цен на муку и бензин, повышение МРОТ, налогов и снижение курса рубля

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Российские пекарни ведут с торговыми сетями переговоры об увеличении отпускных цен на хлеб, пишет «Коммерсантъ». Эту информацию подтвердил ряд предприятий и источник на рынке.

«Коммерсантъ» ссылается на письма двух крупных красноярских производителей хлеба ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб», направленные в торговые сети. В письмах производители предупреждают, что отпускные цены на различные хлебобулочные изделия будут повышены в среднем на 8% — 12%. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков в беседе с изданием сообщил, что аналогичные переговоры с продавцами хлеба ведут пекарни Центральной России и других регионов. Так, на 10% отпускную цену на хлебобулочные изделие повысила ООО «Ванта» из Волгодонска. ООО «Хлебокомбинат «Шахтинский», действующий в Ростовской области, с октября повысил отпускные цены на 5%. Источник издания на рынке заявил, что переговоры о повышении отпускных цен на хлеб ведутся со всеми крупными торговыми сетями.

В письме предприятия «Дихлеб» к контрагентам указывается, что в текущих экономических условиях производство хлеба столкнулось с риском нерентабельности. «Весь этот период мы удерживали цену, несмотря на то что производство ряда наименований нашей продукции стало нерентабельным даже с учетом проводимых мер оптимизации производственных расходов», — цитирует «Коммерсантъ» отрывок из письма. В «Ярхлебе», сообщает издание, объяснили причины подорожания хлеба «повышением минимального размера оплаты труда на 20% с мая, увеличением налоговых отчислений, ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля».

Вместе с тем президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон заявил, что не ожидает массового подорожания цен на хлеб. «Урожая зерна более чем достаточно для хлебопечения, нет проблем и с мукой», — отметил он. Вместе с тем он признал, что рентабельность индустриального хлебопечения снизилась с показателя в 9% — 10% в 2010 году до 2,5% — 3% в 2018.

Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин ранее комментируя РБК возможные последствия падения курса рубля, отмечал, что оно отразится на цене хлебобулочных изделий незначительно. «Поскольку часть сельхозпродукции торгуемая, например зерно, которое котируется в долларах, понятно, что его цена в рублях (особенно в экспортирующих регионах) отреагировала быстро, могли немного подорожать и какие-то хлебобулочные изделия. Однако доля зерна даже в простом хлебе весьма скромна, и хлеб на бирже уже не торгуется», — отмечал он.

О том, что производители могут увеличить отпускные цены на хлеб в начале сентября сообщали «Известия», ссылаясь на заявления участников рынка. Тогда издание приводило оценки, согласно которым рост цен на хлеб к октябрю может составить 10%.

В соответствии с оценками Росстата, в сентябре рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия составил 0,5%. Всего в сентябре 2018г. индекс потребительских цен составил 100,2% по отношению к августу и 102,5% по отношению к началу года.