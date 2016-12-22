В ФАС отреагировали на сообщение о возможном росте цен на хлеб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может выдать предостережение должностным лицам после заявлений о возможном росте цен на хлеб. Об этом ТАСС заявила глава управления контроля агропромышленного комплекса антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко. Ранее зерновые компании и производители хлеба предупредили о возможном подорожании на 10%, передает газета «Известия».
«Что касается заявлений должностных лиц о возможном повышении цен, в настоящее время ФАС России рассматривает возможность выдачи предостережения по данному факту», — сказала Мирочиненко.
Она добавила, что ФАС попросит свои региональные управления усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне ведомство будет анализировать полученные данные и подготовит меры для исправления ситуации в случае необходимости.
Ранее «Известия» опросили участников рынка и предупредили, что к октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10%. В частности, исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков рассказал, что одной из причин подорожания хлеба может стать рост цен на зерно, стоимость которого он связал с биржевыми ценами, прогнозом по урожайности и курсом валют.
Востриков подчеркнул, что увеличение цены на зерно повлечет рост стоимости муки, которая, по его словам, поднялась в августе до 16 руб. за килограмм и, по данным аналитиков, может вырасти до 18–18,5 руб. за 1 кг уже с середины сентября. Он добавил, что затраты на муку составляют около 30% себестоимости хлеба.