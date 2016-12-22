Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на хлеб

Ситуация с ценами на хлеб и хлебобулочные изделия является стабильной. Об этом заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза, сообщает корреспондент РБК.

Как отметили в ведомстве, цены на зерно и муку возвращаются к уровню 2016 года. В частности, в сентябре 2018 года цена пшеничной муки составляла 15 962,99 руб./т (16 742,32 руб./т), хлеба из пшеничной муки — 42 983,15 руб./т (42 814,01 руб./т).

В Минсельхозе пояснили, что в прошлом году из-за хорошего урожая зерновых отмечалось снижение темпов роста цены на хлеб и хлебобулочные изделия. В 2017 году потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли за год на 2,7%, тогда как в 2016 году — на 5,9%, в 2015 году — на 13,2%. В январе-сентябре 2018 года темпы роста цен составили 2,3%.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письма предприятий писала, что крупные красноярские производители «Ярхлеб» и «Дихлеб» сообщили торговым сетям об увеличении цен на весь ассортимент своей продукции на 8–12%. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон, однако, отмечал, что массового подорожания хлеба не ожидается. После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала своим региональным управлениям усилить контроль за ценами на хлеб и муку.