В Минобороны заявили о почти полном освобождении Сирии от террористов

Практически вся территория Сирии очищена от террористов. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Фомин, передает «РИА Новости».
«За прошедшие годы сирийским правительственным войскам при поддержке российских ВКС удалось очистить практически всю территорию страны от террористов ИГИЛ (группировка запрещена в России. — РБК) и примкнувшим к ним бандформированиям», — отметил он, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.
По его словам, в настоящий момент в Сирии местные жители возвращаются к мирной жизни.
Ранее, 20 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в течение трехлетней операции России в Сирии были уничтожены более 87,5 тыс. боевиков, освобождено 1,4 тыс. населенных пунктов и более 95% территории Сирии.