В зоне подтоплений в Краснодарском крае погибли два человека

Два человека погибли в Туапсинском районе Краснодарского края, где накануне, 24 октября, за шесть часов выпала месячная норма осадков, рассказал ТАСС глава района Анатолий Русин.
«Два человека погибли — это жители Туапсинского района, еще двое пострадали, один числится среди пропавших без вести», — заявил Русин, не уточнив причину смерти.
По данным регионального главка МЧС, из-за сильных ливней в Краснодарском крае были частично затоплены территории 19 населенных пунктов в Туапсинском районе и еще шесть в Апшеронском. Из-за непогоды эвакуировали 362 человека, в поселке Цыпка был разрушен пролет автодорожного моста. Над ликвидацией последствий работают 386 человек и 96 единиц техники. Подтопленными оказались 1241 домовладение в Туапсинском районе и 714 в Апшеронском.
Кроме того, из-за непогоды произошли аварийные отключения в распределительных сетях ПАО «Кубаньэнерго» — без электроэнергии в Адлеровском и Туапсинском районах остались около 9,7 тыс. человек, следует из данных Минэнерго.
Накануне, 24 октября, в Туапсинском районе из-за подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации, за шесть часов там выпало 116 мм осадков при месячной норме для октября 115–120 мм.