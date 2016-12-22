Депутат Рады предостерег Киев от разрыва договора по Азовскому морю

Депутат Верховной Рады Украины и член «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что разрыв договора с Россией об Азовском море поставит страну в «дипломатический и юридический тупик». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Сейчас разорвать договор о совместном использовании Азовского моря де-факто невозможно. Потому что мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик», — сказал он.

В связи с этим депутат предложил наращивать украинские группировки в Азовском море, чтобы выстраивать паритет. Он отметил, что в настоящее время в море уже появились два корабля, а на подходе еще несколько.

Ранее Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что милитаризация Азовского моря может привести к эскалации напряженности и дестабилизации ситуации в Черноморском регионе.

Впоследствии депутаты Европарламента подготовили проект резолюции, который предполагает усиление антироссийских санкций в случае эскалации ситуации в Азовском море. Согласно проекту, планируется создать должность спецпосланника ЕС по Крыму и Донбассу, который будет заниматься ситуацией в Азовском море.

В 2003 году Украина и Россия подписали договор, согласно которому Азовское море и Керченский пролив были названы внутренними водами двух стран. Однако в Киеве заявляют о намерении пересмотреть этот договор.