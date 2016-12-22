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Чижов заявил о планах ЕС подключить Россию и КНР к альтернативе SWIFT
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Чижов заявил о планах ЕС подключить Россию и КНР к альтернативе SWIFT
Экономика, 01:52
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Чижов заявил о планах ЕС подключить Россию и КНР к альтернативе SWIFT

Евросоюз разрабатывает собственную платежную систему, к которой планирует подключить Россию и Китай. Об этом рассказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Речь идет о выработке механизма финансовых расчетов. Причем понимание такое, что они ее выработают у себя, примут и потом откроют для третьих стран», — сказал он.

Чижов добавил, что в ЕС интенсивно разрабатывают механизм внешних расчетов с Ираном, который попал под американские санкции. Он отметил, что к этому подключились не все страны Евросоюза, однако в разработку вовлечены крупнейшие страны Европы, особенно участники договора с Ираном.

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В конце сентября участники «ядерной сделки» с Ираном, а именно Россия, Великобритания, Франция, Германия и Китай предложили создать специальный финансовый механизм, который позволил бы проводить финансовые расчеты с Ираном о обход санкций США. Однако советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят Евросоюзу и другим странам обойти санкции против Ирана.

В начале октября замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что страна ведет переговоры с партнерами о создании механизмов торговли нефтью в обход санкций.

В настоящее время в более 200 странах действует система передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Теги: Евросоюз , Владимир Чижов
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