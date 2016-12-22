Замглавы МИД Ирана рассказал о проработке механизма обхода санкций США

Иран ведет переговоры с партнерами по созданию механизмов торговли нефтью в обход санкций США. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» ​замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Мы знаем, что у нас есть хороший опыт в связи с предыдущими раундами санкций до СВПД. Мы знаем, как такие двусторонние договоренности могут работать», — сказал он.

Аракчи добавил, что необходимо разобраться с платежной системой. Он рассказал, что с некоторыми партнерами Иран договорился получать деньги за продажу нефти. С другими страна ожидает создания механизма специального назначения (Special Purpose Vehicle).

В сентябре Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия предложили создать специальный механизм расчетов с Ираном в обход американских санкций. На практике он подразумевает создание странами ЕС юридического лица, через которое будут проводиться финансовые сделки с Ираном. Однако помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят обойти санкции против Ирана.

В 2015 году Россия, Иран, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или «ядерную сделку с Ираном». По ее условиям, Тегеран прекращал ядерную программу в обмен на отмену санкций. Однако в мае 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД и введении новых санкций против Ирана.