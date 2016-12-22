Переждать Трампа: как участники иранской сделки пытаются обойти США

Несмотря на жесткую позицию США, у Ирана остаются причины не выходить из ядерной сделки — это и помощь со стороны ЕС, создавшего специальный механизм для торговли с Тегераном, и надежды на смену власти в Вашингтоне в 2020 году

На заседании Совета Безопасности ООН 26 сентября президент США Дональд Трамп не скупился на угрозы в адрес Тегерана. В ответ на «экспорт насилия, террора и беспорядка» Вашингтон вышел из соглашения по ядерной программе Ирана (СВПД), возвращает приостановленные ранее санкции против Тегерана и готов ввести новые, более жесткие ограничения. Любым физическим или юридическим лицам, решившим обойти санкции, были обещаны самые серьезные последствия.

Мировые лидеры могут открыто смеяться во время выступления Дональда Трампа, но никому не придет в голову шутить над Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США. Несмотря на возмущение и сопротивление мирового сообщества, бюрократическая машина в Вашингтоне делает то, что умеет делать хорошо, — использует свое положение крупнейшей экономики мира и доллара как мировой резервной валюты для изоляции иранской экономики.

Едва ли не ежедневно крупные компании сообщают о прекращении отношений с Ираном. Среди последних примеров — достаточно независимый от американского рынка шведский автопроизводитель Volvo и французский государственный банк Bpifrance, который должен был обеспечивать торговлю с Тегераном. Еще до введения «нефтяных» санкций закупки иранской нефти упали на треть. Иранский риал с начала года потерял три четверти стоимости. Время на стороне США — чем дольше продлится давление, тем в худшем состоянии будет иранская экономика и тем больше стимулов у его руководства будет для переговоров на американских условиях.

Гонка со временем​

На этом фоне странно выглядит некоторая нервозность Вашингтона. За два дня Иран стал ключевой темой двух выступлений президента Трампа (на Генеральной Ассамблее и в Совете Безопасности ООН), а также двух отдельных выступлений советника по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео на полях Генассамблеи. Был подготовлен специальный доклад Госдепартамента «Преступный режим: хроника разрушительной деятельности Ирана», обвиняющий руководство страны во всех смертных грехах — от поддержки терроризма до разрушения окружающей среды. Это может быть связано с тем, что в долгосрочной перспективе время не так однозначно на стороне американской администрации.

Чуть больше месяца отделяет выступление Трампа от промежуточных выборов в конгресс, на которых республиканцы могут потерять контроль над нижней палатой парламента. Два года остается до президентских выборов. Несмотря на быстро растущую экономику, рейтинг президента остается довольно низким и первый срок может стать для него последним.

В определенном смысле администрация Трампа оказалась в положении своих предшественников. В 2015 году американские конгрессмены в открытом письме сообщили руководству Ирана, что соглашение по ядерной программе — политическое обязательство президента Обамы, которое не переживет смену администрации. Теперь уже в команде Трампа не могут не понимать уязвимости своего внешнеполитического курса. Отсюда и резкая (едва не истерическая) реакция на встречу бывшего госсекретаря Джона Керри и министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. По словам Керри, он просто посоветовал своему бывшему коллеге оставаться в соглашении по ядерной программе. Но не исключено, что в личной беседе экс-госсекретарь добавил: «пока к власти в США не придут демократы».

Стратегия выжидания не выглядит невероятной, и, похоже, именно ее и Иран и планирует придерживаться. Официальная торговля нефтью сменится неофициальной — даже ресурсов США не хватит, чтобы отследить все иранские танкеры, а государства-покупатели не будут сотрудничать с Вашингтоном. Сокращение предложения нефти на рынке уже привело к росту цен, с одной стороны, это компенсирует Тегерану часть убытков, с другой — повышение стоимости топлива бьет по популярности Трампа в США. Иранский политический класс консолидировался довольно быстро, но заметна и консолидация общества — после введения американских санкций не было массовых акций протеста. После теракта на параде в Ахвазе, где от рук сепаратистов погибли солдаты-призывники, официальная линия о том, что против Ирана ведется спланированная война, находит отклик в патриотических кругах населения.

Европейская помощь

Но оставаться в рамках соглашения по ядерной программе и ждать смены американской администрации имеет смысл для Ирана, только если такая политика действительно решит проблемы страны. Президент Хасан Роухани и министр иностранных дел Зариф подчеркивают, что Вашингтон из-за политики Трампа оказался в изоляции. Выступления на Генассамблее ООН показали, что во многом это справедливо. США действительно были в меньшинстве по иранскому вопросу. А еще до обсуждения в ООН это продемонстрировал Евросоюз, объявив о создании специального финансового механизма для расчета с Ираном в обход американских санкций. Механизм будет открыт для участия России, Китая и других заинтересованных стран.

Специальный механизм призван решить важную, хотя и довольно узкую проблему — как проводить расчеты за товары и услуги со страной, находящейся под строжайшими американскими санкциями, в условиях, когда существующие каналы слишком вписаны в мировую финансовую систему и поэтому уязвимы для США. После многих месяцев обсуждений Евросоюз решил учредить новую изолированную структуру, которая будет выполнять функции клиринговой конторы — получать платежи покупателей иранской нефти и европейских товаров и проводить эти операции в евро и фунтах на территории ЕС для их защиты от Вашингтона.

У подобного решения тоже есть уязвимости. Вашингтон сохранит возможность вводить индивидуальные санкции против руководства и сотрудников новой структуры. Частные европейские компании не готовы рисковать и не станут покупать иранскую нефть. Если Евросоюз не пойдет на следующий шаг — создание изолированного государственного нефтетрейдера — механизмом будут пользоваться только отдельные китайские (и, возможно, российские или индийские) государственные компании. Но то, что европейская инициатива не сможет ликвидировать эффект от американских санкций, не значит, что она бесполезна. Ослабление санкций, демонстрация готовности реально противостоять США бросают Ирану спасательный круг, которого может оказаться достаточно для того, чтобы дождаться смены хозяина Белого дома.

При этом хороших альтернатив у Ирана нет. В случае если он выйдет из СВПД, многие европейцы, недовольные конфликтом с США, вздохнут с облегчением. Франция или Великобритания запустят механизм возврата санкционных резолюций СБ ООН, который уже не предусматривает возможности вето. Так что Россия и Китай могут почувствовать себя обязанными придерживаться решений Совета Безопасности.

Даже если Тегеран принял четкое решение остаться в ядерной сделке, чем все закончится в итоге, сказать сложно. Слишком много всего может произойти за два года, резкое ухудшение экономической ситуации, недовольство населения или военный конфликт могут качнуть ситуацию в любую сторону. Но сейчас инициатива ЕС — лучший шанс сохранить соглашение по ядерной программе.