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Объединенная зерновая компания сменит гендиректора
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Объединенная зерновая компания сменит гендиректора
Бизнес, 21:17
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Объединенная зерновая компания сменит гендиректора

Объединенную зерновую компанию (ОЗК) возглавит новый генеральный директор, сообщили «Интерфаксу» источники на рынке, знакомые с ситуацией. Источник РБК в ОЗК подтвердил эту информацию.

По словам источника «Интерфакса», действующий гендиректор Михаил Кийко будет работать до 1 ноября, после чего его пост может занять президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев. Королев отказался дать комментарии РБК.

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Другой собеседник агентства отметил, что смена гендиректора может быть связана с арестом ​Зиявудина Магомедова — главы группы «Сумма», которая владеет пакетом ОЗК в размере 50% минус одна акция.

В середине октября экс-глава «Суммы» и член совета директоров ОЗК Лейла Маммедзаде рассказала в интервью РБК, что участие группы в капитале компании «будет меняться».

РБК также направил запрос в ОЗК.

ОЗК принадлежат 17 элеваторов и хлебоприемных предприятий мощностью хранения 2,1 млн т зерна, восемь перерабатывающих предприятий (1,2 млн т зерна в год), а также два портовых элеватора по перевалке зерна в Новороссийске и Калининграде.
Теги: ОЗК , гендиректор , Зиявудин Магомедов
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