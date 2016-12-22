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Управляющая активами Магомедова заявила о намерении продать долю в ОЗК
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Управляющая активами Магомедова заявила о намерении продать долю в ОЗК
Бизнес, 09:21
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Управляющая активами Магомедова заявила о намерении продать долю в ОЗК
Доля арестованного Зиявудина Магомедова в Объединенной зерновой компании может быть продана, сообщила управляющая его активами Лейла Маммедзаде. Вопрос о «правильном и корректном» владельце актива остается открытым, сказала она
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Участие «Суммы» Зиявудина Магомедова в капитале Объединенной зерновой компании (ОЗК) «будет меняться», заявила в интервью РБК экс-глава «Суммы», член совета директоров ОЗК Лейла Маммедзаде.
Сейчас «Сумма» владеет 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании.

«Сумма» сейчас не может быть полезной в развитии этого актива», — добавила Маммедзаде, но тут же отметила, что совет директоров компании пока не получал предложений о покупке доли Магомедова.​

Экс-глава «Суммы» — РБК: «Аресты акционеров не бывают в карте рисков»
Бизнес

Магомедов стал акционером ОЗК в мае 2012 года, выкупив ее допэмиссию за 5,95 млрд руб., но контрольный пакет (50% плюс одна акция) остался у государства. Тогда он обошел в финале гостендера «Русагро» Владимира Мошковича. «Сумма» планировала создать на базе ОЗК «национального чемпиона», который бы последовательно отстаивал интересы российских сельхозпроизводителей внутри страны и на глобальных рынках. Но приватизации госпакета она не дождалась, а 30 марта текущего года Магомедов был арестован по обвинению в организации преступного сообщества.

«Разговор о том, что ОЗК необходимо приватизировать, шел много лет. Я искренне верю в то, что если она станет частной компанией, то скорость принятия решений в ней увеличится и это еще более позитивно подействует на ее деятельность», — сказала Маммедзаде. Но, по ее словам, «остается открытым вопрос», кто сейчас наиболее «правильный и корректный» владелец для ОЗК.

ОЗК принадлежат 17 элеваторов и хлебоприемных предприятия (мощностью хранения 2,1 млн т зерна), восемь перерабатывающих предприятий (1,2 млн т зерна в год), а также два портовых элеватора по перевалке зерна, в Новороссийске и Калининграде. К тому же эта компания — основной владелец одного из крупнейших зерновых терминалов, Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). В начале августа акционером НКХП стал ВТБ: он получил 22,25% в счет долга структур «Суммы», а 29 августа — разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку еще 10,93% у «Суммы», которые также переданы в рамках урегулирования задолженности.

ОЗК также выступает госагентом по проведению зерновых интервенций. Этот механизм государство использует, чтобы стабилизировать внутренние цены на зерно: при снижении оно закупается в госфонд, чтобы поддержать сельхозпроизводителей, а при росте продается.

«Среди активов ОЗК наиболее интересна для потенциальных инвесторов доля в НКХП», — полагает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. «Очень много крупных игроков рассматривают инвестиции в порты и терминалы и расширяются, поэтому если «Сумма» будет продавать этот пакет, он будет интересен», — отмечает эксперт. Основное препятствие он видит в том, что ОЗК находится под контролем государства, а приватизация этого пакета много лет откладывается.

Авторы: Тимофей Дзядко, Елена Сухорукова.
Теги: «Сумма» , Зиявудин Магомедов , ОЗК
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