QIA и Glencore погасили кредит в €5,2 млрд на покупку акций «Роснефти»

Консорциум катарского инвестфонда QIA и швейцарского трейдера Glencore погасил кредит итальянского банка Intesa в €5,2 млрд, взятый в 2016 году на покупку 19,5% акций «Роснефти». Об этом заявил «РИА Новости» председатель совета директоров Intesa Антонио Фаллико в кулуарах Евразийского экономического форума.
QIA и Glencore приобрели 19,5% акций «Роснефти» во время приватизационной сделки в 2016 году, в 2017 году консорциум перепродал 14,16% акций нефтяной компании китайской CEFC, сумма сделки составила около $9 млрд.
Однако сделка не была закрыта из-за финансовых проблем CEFC, а также ареста главы компании Е Цзяньмина. В результате покупателем пакета акций «Роснефти» стал QIA. Катарский инвестфонд также получил 4,77% акций «Роснефти», а Glencore — 0,57%. В результате сделки Glencore заработал примерно $3,7 млрд.
В октябре стало известно, что цена акций «Роснефти» впервые превысила 500 руб. за бумагу.