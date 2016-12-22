Сделку по покупке Glencore и QIA акций «Роснефти» закроют до 2019 года

Закрытие сделки, в результате которой катарский суверенный фонд QIA (Qatar Investment Autority) получит 14,16% акций «Роснефти», а швейцарский нефтетрейдер Glencore — 0,57%, ожидается во втором полугодии 2018 года. Об этом говорится в отчете Glencore (.pdf).
«Закрытие сделки, которая является предметом одобрения соответствующих регуляторов, ожидается во втором полугодии 2018 года», — говорится в отчете.
В 2016 году консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore приобрел 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской компании CEFC. Сделка оценивалась в $9,1 млрд.
Однако в мае 2017 года соглашение о продаже 14,16% акций «Роснефти» CEFC было расторгнуто, на фоне сообщений о финансовых проблемах в китайской компании.
Новым покупателем 14,16% пакета акций «Роснефти» из несостоявшейся сделки стала дочерняя структура катарского фонда, а консорциум Glencore и QIA, созданный для приватизации 19% «Роснефти», прекратил существование.
Оставшиеся 5,34% «Роснефти» партнеры распределят между собой пропорционально финансовому вкладу в СП: Glencore получит 0,57%, а QIA — 4,77%. В результате сделки Glencore получит около €3,7 млрд.
После того как сделка будет одобрена всеми регуляторами, общая доля катарского фонда в «Роснефти» вырастет до 18,93% и он станет третьим крупнейшим акционером компании после государственного «Роснефтегаза» (владеет чуть более чем 50%) и британской BP (19,75%).