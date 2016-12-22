Цена акций «Роснефти» впервые превысила 500 руб. за бумагу

Это новый исторический максимум для компании. Рыночная капитализация «Роснефти» достигла 5,3 трлн руб., она остается самой дорогой компанией в России

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Цена акций ПАО «НК «Роснефть» обновила исторический максимум, превысив 500 руб. за бумагу, об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Максимальная стоимость акций составляла 502,4 руб. за бумагу (по состоянию на 12:29), рост к закрытию предыдущих торгов составил более 2%.

Рыночная капитализация «Роснефти» составляет на данный момент 5,3 трлн руб., компания остается самой дорогой в России, опережая Сбербанк, ЛУКОЙЛ и «Газпром». При этом в марте капитализация Сбербанка была более 6 трлн руб., а «Газпром» стоил более 7 трлн руб. Позднее их капитализация снизилась, что позволило «Роснефти» стать лидером.

Рублевая капитализация компании преодолела отметку в 5 трлн на прошлой неделе, несколько раз обновив перед этим исторические максимумы. Тогда за день «Роснефть» подорожала на 4,25%.

Основным акционером «Роснефти» является государственный «Роснефтегаз» (50,00000001%), также среди акционеров — британская BP (19,75%) суверенный фонд Катара QIA (18,93%), швейцарский сырьевой трейдер Glencore (0,57%).